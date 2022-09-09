2 миллиона рублей заработали на незаконном казино жители Когалыма

В ХМАО следователи завершили расследование уголовного дела по факту незаконной организации азартных игр в Когалыме. Перед судом предстанут трое местных жителей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, трое когалымчан организовали подпольное казино. В период с апреля по декабрь 2016 года они разместили в двух нежилых помещениях не менее 20 игровых автоматов, которые использовали для незаконного проведения азартных игр среди населения.

«От указанной незаконной деятельности участники преступной группы извлекли доход в сумме более 2 млн рублей», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.