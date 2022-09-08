16+
Логотип Сиапресс
USD  61,1814   EUR  60,5458  

Новости

Больше новостей
Ваши накопления с начала года...

выросли 11.9%

упали 42.1%

исчезли 21.4%

остались прежними 11.3%

у меня не было накоплений 13.2%

Всего голосов: 159

Комментировать
0
Больше опросов

Турция установила рекорд по экспорту товаров в Россию

Турция в августе установила исторический рекорд по экспорту товаров в Россию

Турция установила рекорд по экспорту товаров в Россию
pixabay.com

Турция в августе установила рекорд за всю историю республики по экспорту товаров в Россию. Об этом со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров страны сообщает ТАСС.

«В августе Турция установила абсолютный рекорд по экспорту в Россию. Объем экспорта за один месяц составил $738 527 000. Это на 87,2% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года», — отметили в организации.

По данным Турецкого института статистики, в июне экспорт товаров из Турции в Россию вырос на 46% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и на 52% — к предыдущему месяцу. Сильно выросли поставки турецких фруктов – персиков и черешни, а также заметно увеличились поставки машин, оборудования и комплектующих, пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что китайские автомобили становятся все более популярными среди россиян. В июле граждане РФ купили 8 642 машины китайских марок, что составило 24,3% от общей доли рынка. Кроме того, на российский рынок решил вернуться иранский автопроизводитель Iran Khodro.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:19, просмотров: 64, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. 26 автобусов в Сургуте останутся без кондуктора 666
  2. ​В России выросла ставка по выданной ипотеке 545
  3. Риски «неликвида»: как потерять 200 тысяч через полгода после покупки квартиры 452
  4. ​Других спасай, себя ‒ топи 369
  5. ​В Тюмени осудили мужчину, изнасиловавшего девочку в поезде 338
  6. ​Сургутянин оформил кредит, чтобы снять проститутку. Но в итоге остался ни с чем 266
  7. ​В Югре ожидается первый снег 234
  8. ​МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi 231
  9. В Югре подскочила суточная заболеваемость ковидом 220
  10. ​Чисто ради профессионального тщеславия нефтяники и газовики могут как-то разнообразить свой главный праздник 217
  1. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3389
  2. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 2961
  3. ​В Сургуте построят большую мечеть за полмиллиарда рублей 2114
  4. В Нижневартовске владелец ТЦ демонтировал игровую площадку, чтобы дальше продавать алкоголь 1926
  5. Сургутянка узнала у незнакомца пароль от мобильного банка и перевела себе 640 тысяч рублей 1879
  6. В больницах, школах и детсадах Сургута станет тепло с 5 сентября 1782
  7. В Сургуте в ДТП пострадали женщина и младенец 1674
  8. Полицейские ищут в Сургуте парня, который вымогал деньги у несовершеннолетних 1621
  9. «Крематорий» и Dabro выступят на Дне Нефтяника в Сургуте 1565
  10. Врачи из Сургута впервые прооперировали пациентку с зеркальным расположением органов 1507
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 8008
  2. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 4198
  3. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 3722
  4. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 3389
  5. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 3388
  6. Районный парикмахер 3247
  7. ​Люди и книги 3098
  8. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 2961
  9. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 2813
  10. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 2696

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика