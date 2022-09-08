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А есть ли места? Российские СИЗО заполнили на 96% в августе

В российских СИЗО наблюдается переполненность мест

А есть ли места? Российские СИЗО заполнили на 96% в августе
Фото: unsplash.com

Российские изоляторы в среднем заполнены на 96%. Так, по состоянию на 1 августа в изоляторах содержалось порядка 114 тысяч человек, когда они рассчитаны в общей сложности на 118,4 тысяч заключенных. Об этом «Коммерсанту» рассказали в пресс-службе ФСИН.

«Общий лимит наполнения не превышен. Число арестованных меньше общего лимита наполнения на 4%», – отметили в ведомстве. При этом, в ФСИН России заявили, что в мае ситуация была гораздо хуже. Тогда в СИЗО содержалось на 545 человек больше.

Ранее эту проблему решали переводами арестантов в соседние регионы, однако сейчас их некуда отправлять. Переполненность изоляторов отмечают в Москве, Краснодарском крае, Ставрополье, Ростовской области и многих других местностях. Объясняют это ростом заключений по делам, по которым прежде назначали домашний арест или подписку о невыезде – экономическим преступлениям и мелким кражам, отметила член президентского Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева.

«Переполненность СИЗО – это не проблема ФСИН, это проблема правоприменителей. ФСИН не может отказать в принятии следственно-арестованных», – объяснил «Интерфаксу» министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Отметим, что на сегодняшний день лимит наполнения в ФКУ СИЗО-1 в Сургуте составляет 554 человека. Корреспонденты siapress.ru отправили запрос в городскую ФСИН, чтобы узнать, заполнен ли местный изолятор и насколько. Пока что ведомство не дает положительный ответ.


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Сегодня в 14:34, просмотров: 73, комментариев: 0
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