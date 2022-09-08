В России продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов страны

В Росавиции продлили временный запрет на полеты в 11 аэропортов, расположенных в южной и центральной частях страны. Ограничения будут действовать до 16 сентября.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что остальные аэропорты России работают штатно, а изменения в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах.