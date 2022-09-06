Рекомендуемые даты каникул для школьников в России появились в общем доступе

Стало известно, когда российские школьники выйдут на каникулы. Так, по данным портала Объясняем.рф, для детей, что учатся по четвертям, каникулярными считаются следующие периоды:

осенью – с 29 октября по 6 ноября 2022 года,

зимой — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года,

весной — с 8 по 16 апреля 2023 года.

Для тех, у кого обучение происходит по триместрам, для каникул определены другие даты:

осенью – с 10 по 16 октября и с 21 по 27 ноября 2022 года,

зимой – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года и с 20 по 26 февраля 2023 года,

весной – с 3 по 9 апреля 2023 года.

Отмечается, что в разных регионах расписание каникул может отличаться, образовательные учреждения имеют право устанавливать свои даты.