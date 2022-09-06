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​У самолета «Уральских авиалиний» после взлета обнаружилась неисправность шасси

Вылетевший в Сочи самолет вернули в Екатеринбург из-за неисправности шасси

​У самолета «Уральских авиалиний» после взлета обнаружилась неисправность шасси
pixabay.com

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший сегодня утром из Екатеринбурга в Сочи, вернули в аэропорт вылета из-за технической неисправности шасси. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«06.09.2022 в 8 часов 08 минут командир воздушного судна А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего рейсом SVR305 по маршруту Екатеринбург -Сочи, после взлета сообщил о технической неисправности шасси. В настоящее время воздушное судно выполняет зону ожидания с целью выработки топлива. Планируемое время посадки в аэропорт Кольцово 9 часов 45 минут 06.09.2022», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на борту находятся 162 пассажира, в том числе 6 детей и 6 членов экипажа. По данным авиакомпании, для пассажиров подготовили резервный борт.

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.


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Сегодня в 09:53, просмотров: 133, комментариев: 0
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