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Житель Тюмени поймал гигантскую щуку

Тюменец поймал настолько большую щуку, что ее тяжесть не смогли определить весы

Житель Тюмени поймал гигантскую щуку
Фото: Алексей Саранча

Тюменец Алексей Саранча поймал гигантскую щуку. По его словам, выловить такую огромную рыбину удалось на приманку, которую он купил незадолго о рыбалки:

«В это, конечно, будет сложно поверить, но на первом же забросе, мой гость двукратно увеличивает свой многолетний рекорд по щуке. И, думаю, теперь надолго. С такими рекордами, как сказал бы мой знакомый врач, люди живут годами, а то и десятками лет», – написал у себя на странице в соцсетях Алексей.

В комментариях люди стали гадать, сколько же весит такой улов. Одни предполагали, что щука весит 12-14 килограмм, другие – что все 19. Однако сам рыбак рассказал, что весы не смогли определить вес рыбы: «Такое бывает, когда вес больше 16 килограмм».


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Сегодня в 16:26, просмотров: 123, комментариев: 0
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