Елена Никитина возглавила отделение Банка России по Тюменской области вместо Сергея Попова

Отделение Банка России по Тюменской области возглавила Елена Никитина. Она сменила на посту Сергея Попова, который был руководителем территориального учреждения с 2002 года.

«Управляющим Отделением Банка России по Тюменской области с 2 сентября 2022 года назначена Елена Никитина. Она будет курировать работу подразделений мегарегулятора в Тюменской области, Югре и на Ямале. В системе Банка России Елена Никитина работает с 1995 года, прошла путь от экономиста до заместителя управляющего регионального отделения Банка России», – сообщили в пресс-службе отделения.

В 2016 году Елена Никитина стала заместителем Сергея Попова, возглавлявшего на тот момент отделение. В марте 2022 года Сергей Попов покинул пост, и исполняющим обязанности руководителя назначили Елену Никитину.