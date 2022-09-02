Росавиация продлила ограничение на полеты в южные аэропорты до 10 сентября

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге России до 10 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября 2022 г. 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Режим временного ограничения полетов ввели 24 февраля. С тех пор ограничения неоднократно продлевали. Вот уже полгода на побережье России работает только один аэропорт — Сочи. Авиакомпаниям рекомендовано летать через него, а также через Минеральные Воды, Волгоград, Ставрополь и Москву.