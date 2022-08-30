Почти 40% россиян нечего откладывать с зарплаты

39% россиян не могут делать накопления с зарплаты из-за трат на текущие нужны. За десять лет доля граждан страны без накоплений сократилась на 14 п.п., свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Почти половина (44%) респондентов сказали, что если и откладывают деньги, то только после всех необходимых трат. Лишь 14% сначала откладывают, а потом распределяют оставшиеся средства на текущие нужды.

Результаты исследования также показали, что: