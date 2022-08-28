Россию покинул производитель электроники и крупнейший поставщик серверов Dell

Производитель электроники и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell ушел из страны. Об этом со ссылкой на представителя компании Майка Симьенаса пишет Reuters. По его словам, работа компании в России прекратилась в середине месяца, тогда же были закрыты офисы.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак сообщил, что большинство инженеров поддержки и сотрудников центра исследований и разработки Dell в Санкт-Петербурге и Москве уже получили предложения о работе от отечественных компаний.