Бегущего по дороге медведя заметили в городе рядом с ХМАО

Очевидцы сняли на видео медведя, бегущего по городской дороге. Инцидент произошел в Стрежевом – городе, граничащем с Нижневартовским районом ХМАО.

«Пока у нас ничего не происходит, по Стрежевому бегает медведь, спасибо за внимание», - говорится в комментарии к видео, опубликованному в паблике «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

Бегущего медведя снял на видео водитель проезжающего мимо автомобиля. «Просто центр города. Бежит медведь», - прокомментировал увиденное автор ролика.

Ранее сообщалось, что к группе пожарных в 180 км от Нягани вышел голодный медведь, который потерял берлогу во время лесного пожара. В лагере косолапый съел консервы и оладьи.