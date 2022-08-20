В ВОЗ предложили ревакцинировать только людей с повышенным риском осложнений

ВОЗ рекомендовал повторно вакцинироваться от коронавируса только тем группам населения, что имеют повышенный риск развития осложнений на фоне заболевания. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на председателя Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.

«Рекомендация направлена на борьбу с пандемией и смертностью среди населения, подверженного высокому риску, но не является общей рекомендацией вакцинировать все население после первого введения бустера, как описано в дорожной карте. Это означает, что это избирательно делается в группах населения, которые, по нашему мнению, подвергаются наибольшему риску», — подчеркнул Кравиото.

Эксперты также рекомендовали данной группе населения ввести бустерную вакцину через четыре-шесть месяцев после завершения первичной процедуры.