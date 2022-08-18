Зарубежные фильмы прошлых лет начали пропадать из российских онлайн-кинотеатров

Из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы, хотя ранее сервисы заявляли, что санкции зарубежных студий касаются только новинок. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Так, в крупнейшем сервисе «Кинопоиск» оказались недоступны сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска». В пресс-службе стриминга рассказали, что исчезновение архивов связано со сложностями, возникшими при продлении действующих контрактов со студиями.

«Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени, к примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney, действительно могут быть пока недоступны», — пояснили представители сервиса.

Начиная с марта крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили деятельность в России. В частности, новые фильмы перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись и онлайн-кинотеатры. Весной киностудии официально остановили продажу лицензий на новинки российским стримингам, отмечают «Ведомости».