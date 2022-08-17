Две марки автомобилей подорожали в России в начале августа

Только две марки автомобилей подорожали в России за период с 1 по 15 августа, пишет агентство «Автостат» со ссылкой на результаты мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов, проведенного порталом «Цена Авто».

Так, в начале августа британский премиум-бренд MINI поднял цены на весь модельный ряд (за исключением электромобиля). Удорожание составило от 137 тыс. до 160 тыс. рублей, что эквивалентно 4 – 22% (в зависимости от модели).

Также подорожали две модели LADA. Седан LADA Granta Drive Active в версии Classic’22 прибавил в цене 5 тыс. рублей, а в комплектации Comfort’22 – 44 тыс. рублей. Удорожание составило от 0,6% до 5,2%. Значительнее – сразу на 65 тыс. рублей – подорожало семейство автомобилей LADA Largus во всех комплектациях.

Летом автопроизводители практически не повышали цены после резкого весеннего удорожания, отмечают эксперты агентства. К примеру, в июне никто не поднимал их, а BMW даже понизил. В июле подорожали автомобили только у китайской марки JAC. Но при этом целый ряд компаний еще не обновил информацию о ценах на своих сайтах. У одних она отсутствует, а у других представлена по состоянию на февраль или март.