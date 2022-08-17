В Общественной палате РФ предложили выплачивать 1 млн при рождении третьего ребенка

В России предложили ввести выплату в 1 млн рублей за рождение третьего и последующих детей. Соответствующая инициатива направлена в профильную рабочую группу Госсовета, ее авторы ‒ члены Общественной палаты РФ. Об этом сообщили «Известия».

«Реализацию данной меры уже анонсировали в Приморском крае, но, с учетом снижения численности женщин репродуктивного возраста старше 30 лет, мы предлагаем ввести ее сразу во всех регионах как федеральную. Экспертная оценка показывает, что только за счет этой меры ежегодно дополнительно будет рождаться более 100 тыс. детей», ‒ уточнил глава профильной комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко.

Стоит отметить, что помимо выплаты, также предлагают увеличить ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей до уровня прожиточного минимума.