В Тюменской области проводят курсы цифровой грамотности для людей старшего поколения

13 участников проекта «Бабушки специального назначения» прошли продвинутый курс «Расширенные возможности и безопасность работы в сети Интернет» по программе «Расширяя горизонты».

«Вместе с тренером слушатели научились основам цифровой грамотности, работе с компьютерной техникой и мобильными устройствами. Это поможет самостоятельно получать нужные государственные и муниципальные услуги, оплачивать счета через интернет, создавать электронные документы и работать с ними, отправлять электронные письма и сообщения друзьям в социальных сетях», – рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Напомним, «Бабушки особого назначения» — социально значимый проект регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации и Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение». Цель проекта – помочь старшему поколению в освоении необходимых навыков современной жизни, сохранению собственной безопасности. Одним из таких направлений для тюменских участников проекта стало обучение цифровой грамотности.

«Программа «Расширяя горизонты» работает в регионе уже на протяжении 11 лет. За это время было обучено свыше 109 тысяч человек, из которых почти 50 процентов — люди пенсионного и предпенсионного возраста. Записаться на обучение можно по телефону: 50-00-50», – добавили в департаменте.