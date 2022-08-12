Таиланд, Индонезия и Вьетнам возглавили топ направлений на новогодние праздники

Число бронирований туров за границу на новогодние праздники выросло в России в 8 раз по сравнению с прошлым годом. Что касается полетов по стране, то показатели этого года пока на 75% ниже показателей 2021-го. Об этом РБК Life рассказали эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Они проанализировали популярные новогодние направления, по которым туристы уже начали приобретать авиабилеты. В расчет брались данные бронирований с вылетом с 31 декабря по 8 января.

«Сейчас явным лидером среди стран по ранним бронированиям является Таиланд с долей 38% от всех заказов за рубеж. Далее следуют Индонезия и Вьетнам, у обеих стран по 11% бронирований билетов россиянами. Четвертую строку занимают Филиппины (5,5%), а замыкает пятерку популярных направлений Турция с долей 5%», — приводят данные аналитики сервиса.

Среди российских городов самыми востребованными стали Сочи и Москва — на новогодние праздники туда отправятся в 17 и 16% случаев соответственно. Также популярны для перелетов в этот период Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининград.

Эксперты не исключают, что топ городов и стран изменится. Это может быть связано со вводом новых рейсов, например в Эмираты и Тунис.