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​Сургутянин Антон Шкредов поедет в Сингапур на крупнейший турнир по Dota 2

Киберспортсмен из Сургута Антон Шкредов выступит на The International в Сингапуре

​Сургутянин Антон Шкредов поедет в Сингапур на крупнейший турнир по Dota 2
Фото: dota2.net (Антон крайний справа)

Антон Шкредов из Сургута в составе европейской команды Gladiators примет участие в крупнейшем турнире по Dota 2, который пройдет в Сингапуре с 15 по 30 октября. Об этом сообщается на официальной странице команды в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь точно! Теперь официально! Мы едем на The International 11 в Сингапур. Этот сезон начинался для нас крайне хорошо, будем надеяться, что он также хорошо и закончится», – говорится в сообщении команды.

Антону Шкредову 20 лет. Он профессиональный игрок топовой команды мирового уровня по Dota 2. Из Сургута Антон уехал в начале весны и сейчас живет в Сербии.

The International – это крупнейший турнир года по Dota 2. Призовой фонд исчисляется десятками миллионов долларов. За огромный денежный приз спортсмены из Gladiators будут соревноваться с 20 командами.


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12 августа в 11:52, просмотров: 665, комментариев: 0
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