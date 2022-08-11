СК возбудил уголовное дело в отношении скопинского маньяка за сокрытие преступления

Следователи возбудили уголовное дело в отношении скопинского маньяка Виктора Мохова. Он подозревается в укрывательстве преступления, пишет «РИА Новости».

По данным следствия, в начале августа в дом к Мохову зашли несколько знакомых. Мужчины распивали спиртное, в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся, завязалась потасовка.

Приятель скопинского маньяка Евгений Полищук, считает СК, убил Щукина ударом в шею. Позже, по предварительным данным, Мохов помог подозреваемому скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней. Полиция задержала Полищука, он признался в совершении преступления.

В 2000 году слесарь Виктор Мохов из Скопина (Рязанская область) похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

В 2005 году Виктора Мохова осудили на 16 лет и десять месяцев тюрьмы за похищение и изнасилование девушек. В начале марта 2021 года он вышел на свободу.