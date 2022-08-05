Маткапиталом теперь можно оплатить образовательные услуги ИП

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг от индивидуальных предпринимателей. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Внести изменение, дополнив ее словами «а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности», – говорится в законе.

Отметим, что в сфере образования как ИП могут быть зарегистрированы частные детсады или репетиторы.