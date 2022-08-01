Запчасти для автомобилей подорожали в России до 93%

Запчасти к автомобилям серьезно подорожали за последние шесть месяцев. К такому выводу пришли эксперты маркетингового агентства НАПИ, которые проанализировали стоимость деталей для пяти популярных в России марок: Lada, Haval, Geely, Kia и Hyundai, пишет РБК.

Сильнее всего в процентном соотношении подорожал набор запчастей для китайских автомобилей Haval — плюс 93,3%. Стоимость запчастей для Geely выросла на 57,7%. Детали для Hyundai подорожали почти на 45%, но при этом для родственного Kia подорожание составило всего 20,6%. Запчасти для Lada прибавили в цене 33%.

Ранее сообщалось, что объем выдачи автокредитов в ХМАО в первой половине 2022 года упал на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке экспертов, это объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей.