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​Эксперты оценили, насколько подорожали запчасти к автомобилям

Запчасти для автомобилей подорожали в России до 93%

​Эксперты оценили, насколько подорожали запчасти к автомобилям
pixabay.com

Запчасти к автомобилям серьезно подорожали за последние шесть месяцев. К такому выводу пришли эксперты маркетингового агентства НАПИ, которые проанализировали стоимость деталей для пяти популярных в России марок: Lada, Haval, Geely, Kia и Hyundai, пишет РБК.

Сильнее всего в процентном соотношении подорожал набор запчастей для китайских автомобилей Haval — плюс 93,3%. Стоимость запчастей для Geely выросла на 57,7%. Детали для Hyundai подорожали почти на 45%, но при этом для родственного Kia подорожание составило всего 20,6%. Запчасти для Lada прибавили в цене 33%.

Ранее сообщалось, что объем выдачи автокредитов в ХМАО в первой половине 2022 года упал на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке экспертов, это объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 148, комментариев: 0
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