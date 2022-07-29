Бастрыкин поручил региональным следкомам следить за обеспечением лекарствами тяжелобольных россиян

Региональные следственные органы должны взять на контроль ситуацию с нарушеними при обеспечении тяжелобольных граждан, в том числе детей, лекарствами. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Эффективное реагирование на эти вопросы будет одним из показателей оценки качества работы следователей. При негативных результатах этот показатель будет влиять на последующие кадровые решения и меры ответственности, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Также глава СК поручил организовать оперативное совещание по вопросам реагирования следственных органов на ненадлежащее обеспечение лекарствами тяжелобольных россиян. Поручение было дано после общения Бастрыкина с родителями детей-инвалидов – они пожаловались, что не могут получить нужные им препараты.

Ранее житель Когалыма обратился в прокуратуру ХМАО с жалобой на то, что чиновники оставили его полуторагодовалого ребенка без необходимого лекарства. В ходе проверки выяснилось, что малыш страдает редким наследственным заболеванием и является инвалидом детства, однако в региональном депздраве необходимое лекарство семье не выдали.