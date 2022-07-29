Захоронение времен Великого переселения народов обнаружили в ХМАО – ему полторы тысячи лет

В Нефтеюганском районе Югры обнаружено еще одно статусное захоронение времен Великого переселения народов, которому может быть полторы тысячи лет. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии Севера.

Раскопки идут в Священной Кедровой Роще на берегу озера Сырковый Сор. «Югорские археологи нашли статусное захоронение времен Великого переселения народов. По предварительным данным его возраст – 1500 лет. Обнаружить древнее погребение в такой степени сохранности – большая удача», – говорится в сообщении.

Статусное захоронение обнаружили школьники Салымской школы №2 во время работы на раскопках в Трудовом археологическом лагере. Ребята зацепили край серебряной пекторали — нагрудного украшения, которое маркировало принадлежность погребенного к семье вождя. Кроме того, в ногах были найдены серебряные пряжки, топорик и фрагменты керамических сосудов. Теперь задача ученых получить максимальное количество информации об обнаруженном представителе Салымской знати, отметили в институте.

Ранее, с 2013-го по 2019 год, югорские археологи обнаружили в Священной Кедровой Роще 65 погребений. Среди них 16 — самые богатые на территории Западной Сибири захоронения вождей, их жен и детей IV–VII веков. Это были люди высокого ранга, их хоронили со статусными атрибутами: бронзовыми или серебряными поясами, предметами вооружения, украшениями из стеклянных бус, которые были тогда дороже металла.