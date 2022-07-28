16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2198   EUR  61,0032  

Новости

Больше новостей
В связи с ростом цен вы...

сократили покупки 60.7%

увеличили траты 26.2%

не знаю 13.1%

Всего голосов: 107

Комментировать
0
Вы проходите регулярную диспансеризацию?

Да 33.3%

Нет 66.7%

Всего голосов: 99

Комментировать
0
Вы смотрите в ближайшее будущее...

с оптимизмом 51.7%

с пессимизмом 40%

не знаю 8.3%

Всего голосов: 145

Комментировать
0
Больше опросов

​Utair запустит рейсы из Грозного в Анталью

Самолеты Utair полетят из Грозного в Анталью

​Utair запустит рейсы из Грозного в Анталью
pixabay.com

Utair запускает с 3 августа рейсы из Грозного в Анталью. Также авиакомпания продолжает ежедневно летать из Грозного в Стамбул, сообщается на сайте Utair.

Полеты из Грозного в Анталью будут выполняться по средам и субботам в 06:40. Из Грозного в Стамбул самолеты вылетают в 14:40 с понедельника по субботу и в 14:30 в воскресенье. Стоимость билетов — от 6 798 рублей, уточняется на сайте авиакомпании.

«Как и планировали, мы увеличиваем количество рейсов из столицы Чечни в Турцию, а также прорабатываем запуск рейсов по другим международным направлениям в ближайшее время», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Ранее Utair увеличил число рейсов из Сургута в Баку. Полеты выполняются дважды в неделю, по понедельникам и средам.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:50, просмотров: 118, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Арбузный» киоск в Сургуте демонтировали 734
  2. ​Молодые сургутяне взяли золото и бронзу в первенстве России по бильярду 659
  3. ​Еще пять сургутских домов подключат к газу в этом году 649
  4. ​Несостоявшийся вор попался на краже по селфи 628
  5. 23 объекта образования отремонтируют в Сургуте до 2023 года 626
  6. ​26 многоквартирников строятся в Ханты-Мансийске 622
  7. The Hatters и Ёлка выступят на форуме УТРО в Ханты-Мансийске 594
  8. ​Экс-охотника в Югре поймали на хранении пороха 573
  9. ​В Нягани семья с тяжело больным ребенком несколько лет ждала квартиру 505
  10. В Нижневартовске Opel врезался в остановку из-за самокатчицы 492
  1. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 2642
  2. «Хабуровские» – значит Завьяловы 1905
  3. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 1820
  4. ​Восемь управляющих компаний города задолжали теплоэнергетикам 309 млн рублей за поставленные ресурсы 1522
  5. ​В Югре произошел скачок заболеваемости энтеровирусом 1393
  6. ​Всё и сразу. Что такое комплексное развитие территорий и как оно изменит строительство в Сургуте 1389
  7. ​Сургутский бизнесмен устроил из остановки киоск с арбузами 1302
  8. ​Нужно провести ревизию всех заборчиков и оградок Сургута и снести все, что не попадает под нормы благоустройства 1292
  9. ​Новые сургутские заборы: не решаем проблему, а добавляем новую к старой 1289
  10. (Не)Общественная приемка. Почему в нынешнем формате осмотр новых объектов активистами смысла практически не имеет 1264
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5678
  2. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4711
  3. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4689
  4. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3869
  5. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3658
  6. У кого что болит 3550
  7. Лебединая верность 3548
  8. Кондаковы 3143
  9. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 2951
  10. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 2705

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика