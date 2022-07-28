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Росавиация продлила запрет на полеты на юг России до 5 августа

Ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России продлили до 5 августа

Росавиация продлила запрет на полеты на юг России до 5 августа
pixabay.com

Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России до 5 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении Росавиации.

Ограничения на полеты на юг России ввели 24 февраля. С тех пор они продлевались 25 раз.


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Сегодня в 11:39, просмотров: 82, комментариев: 0
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