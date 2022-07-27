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В Нижневартовске Opel врезался в остановку из-за самокатчицы

Водители автомобиля и электросамоката попали в больницу после ДТП в Нижневартовске

В Нижневартовске Opel врезался в остановку из-за самокатчицы
Госавтоинспекция ХМАО

ДТП с участием электросамоката произошло накануне, 26 июля, в Нижневартовске. Как установили инспекторы ГИБДД, водитель Opel двигался по улице Чапаева в сторону улицы Мира. В тот момент, когда автомобиль проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора, перед ним неожиданно появилась девушка на электоросамокате. Мужчина попытался уйти от столкновения и врезался в остановку.

«Телесные повреждения получили водитель автомобиля Опель 1998 года рождения, за медицинской помощью обратился самостоятельно, пешеход 2004 года рождения каретой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи», - сообщили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Велосипедистам и самокатчикам рекомендуется спешиваться перед перекрестком и пересекать проезжую часть пешком.


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Сегодня в 14:08, просмотров: 86, комментариев: 0
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