Население России может сократиться до 120 млн человек к концу XXI века, дали прогноз в НИУ ВШЭ

Численность населения России к концу XXI века может составить от 67,4 млн до 216,7 млн человек. Наиболее вероятный сценарий – снижение до 137,5 млн. Такой прогноз численности и демографической нагрузки населения страны до 2100 года разработали эксперты НИУ ВШЭ, пишет РБК.

Ученые подготовили 30 вариантов развития событий. В пяти из них численность населения останется относительно стабильной и составит 146-156 млн человек, в девяти произойдет рост до 160 млн человек и выше, в 16 – снижение ниже 140 млн, в том числе в 11 – спад ниже 120 млн человек.

По оценке экспертов НИУ ВШЭ, наиболее вероятный сценарий предусматривает снижение численности населения России до 137,5 млн человек к концу XXI века. Согласно этому прогнозу, к середине 2070-х годов численность россиян сократится на 10%, до 131 млн, а затем будет расти в пределах 5%. Убыль населения будет составлять в среднем 353 тыс. человек в год, а миграционный приток – 245 тыс. человек.