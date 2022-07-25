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​Бедным семьям отказывают в выплатах на детей от 8 до 17 лет

Больше половины семей получили отказ в выплатах на детей от 8 до 17 лет, узнали «Ведомости»

​Бедным семьям отказывают в выплатах на детей от 8 до 17 лет
pixabay.com

4,7 млн запросов на получение выплат на детей от 8 до 17 лет направили российские семьи в период с апреля по июнь. Решения на этот момент приняты по 4,5 млн заявлений на пособие. Одобрение получили 1,9 млн, отказы – 2,6 млн семей (57,5%), пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Минфина.

Основная причина отказа – превышение минимального дохода семьи для получения поддержки (43% случаев), отмечает издание. Вторым фактором стало несоответствие критерию «нулевой доход» (27%), когда у семьи полностью отсутствует официальный заработок. Остальные отказы связаны с имущественным цензом: 12% случаев приходится на семьи, у которых в собственности два и более автомобиля, 4% – имеют два и более объекта жилой недвижимости, 2% – есть вклады определенного размера. Еще 12% – иные случаи.

Новые выплаты семьям с детьми, имеющим небольшой доход, анонсировал в марте президент РФ Владимир Путин. Указ был подписан в конце месяца, а первые начисления начались с 1 мая. Для получения пособия применяются критерии нуждаемости: учитываются доходы (они должны быть менее величины прожиточного минимума в регионе на члена семьи в месяц) и имущество (недвижимость, транспортные средства, вклады).

По словам директора Института социальной политики ВШЭ Лилии Овчаровой, большое число отказов может быть связано с тем, что за пособием обращаются люди, которые субъективно считают, что у них низкие доходы, но, когда применяют все правила, выясняется, что они выше прожиточного минимума. Семьи могли неправильно оценить свой заработок из-за временного разрыва, который закладывается для оценки финансового состояния, считает эксперт, поскольку речь идет не о текущем статусе, а о том, который был больше года назад. За это время финансовая ситуация в семье могла измениться.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 80, комментариев: 0
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