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​Жителей Тюмени приглашают принять участие в празднике благотворительности «Белый цветок»

В День Тюмени пройдет праздник благотворительности «Белый цветок»

​Жителей Тюмени приглашают принять участие в празднике благотворительности «Белый цветок»
Фото: vk.com/miloserdie72

В День города, 30 июля, В Тюмени с 9:30 до 15:00 в сквере Депутатов состоится праздник благотворительности «Белый цветок». Праздник организован Центром развития социальных проектов «Милосердие» при участии отдела по социальному служению Тюменского благочиния и сестричества милосердия.

«Все желающие смогут поддержать деятельность организации, сделав пожертвование. А взамен на память получить символ праздника — белый цветок, изготовленный руками подопечных центра «Милосердие». Все собранные средства пойдут на помощь людям в кризисной ситуации», - отметил руководитель центра «Милосердие», член общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Андрей Якунин.

В департаменте социального развития Тюменской области добавили, что на площадке запланирована большая праздничная программа: «Юные и опытные игроки смогут поучаствовать в турнире по шахматам.Для них же пройдут мастер-классы по изготовлению брелоков и мягких игрушек, росписи по прянику, вязанию крючком, рисованию на песке. Также волонтёры-стилисты сделают юным модницам причёски из кос. Помимо этого, гости смогут отведать солдатской каши и поучаствовать в беспроигрышной лотерее, где будут разыгрываться призы и подарки для всех гостей праздника».


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20 июля в 18:31, просмотров: 62, комментариев: 0
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