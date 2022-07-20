130 жителей Тюменской области осваивают адаптивный туризм

Федерация спортивного туризма Тюменской области продолжает реализовывать проект по развитию адаптивного туризма. В нем участвуют 130 человек от 18 до 52 лет. Запустить проект удалось благодаря президентскому гранту в размере 421 490 рублей.

Участники проекта в течение года они проходят теоретические курсы. Сейчас обучение по курсу «Спортивный туризм» уже позади. Сейчас проходят настоящие тренировки на базе ДЮЦ «Авангард», благодаря которым они не понаслышке узнали и испытали на себе различные дистанции спортивного туризма, да еще и в специализированном снаряжении.

«Организаторы вовлекают жителей, имеющих ограниченные возможности здоровья, в занятия спортивным туризмом, готовят их к различным соревнованиям, в частности, к фестивалю «Робинзонада», который в эти дни проходит в Тюменском районе в деревне Криводанова. Сейчас все участники закрепляют основы обучения на фестивале «Робинзонада». Они выступят в составе команд, пробуют свои силы, анализируют, что у них получается, а к чему еще стоит подготовиться получше», - рассказали в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Обучение по развитию адаптивного туризма проходит в сотрудничестве с Тюменской региональной организацией Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Заместитель председателя ВОИ Елена Тюрева уверена, что фестиваль — это в первую очередь реабилитация людей с инвалидностью и возможность пообщаться.