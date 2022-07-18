Елизавета Калашникова из Тюмени увидела Петергоф, потому что губернатор выполнил обещание

Губернатор Тюменской области Александр Моор исполнил мечту 10-летней жительницы Тюмени Елизаветы Калашниковой. Девочка вместе с мамой провела неделю Санкт-Петербург и побывала в Петергофе.

О своем желании девочка написала на «Елку желаний», а губернатор снял эту открытку.

«Я снял эту открытку и встретился с Лизой и ее мамой Анастасией Владимировной. Зимой мы договорились с ними, что в Северную столицу лучше ехать летом. И вот мечта Елизаветы осуществилась. Вместе с мамой они проведут в Санкт-Петербурге неделю. Разместились в самом центре, у них все хорошо. В планах – посетить Петропавловскую крепость, Царское Село, совершить морскую прогулку в Кронштадт. Фонтаны Петергофа они уже увидели. Для Лизы поездка в Санкт-Петербург – это яркие и запоминающиеся эмоции. Для ее мамы важно, что девочка получит консультацию в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете Минздрава России», - рассказал Александр Моор в телеграм-канале.

В пресс-службе главы региона напомнили, что акция «Елка желаний» – часть благотворительного проекта «Мечтай со мной», который реализует АНО «Россия – страна возможностей». Основоположником доброй традиции исполнять желания особенных детей стал президент России Владимир Путин.

«С 2018 года Всероссийская акция «Елка желаний» стала ежегодной. Тюменская область традиционно принимает в ней активное участие. В 2022 году от юных тюменцев поступило более 70 открыток с желаниями. Каждое из них исполнено», - добавили в пресс-службе.