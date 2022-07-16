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​Тюменские аграрии начали собирать урожай

В Тюменской области начали собирать салат и капусту

​Тюменские аграрии начали собирать урожай
Фото: admtyumen.ru

Аграрии Тюменской области начали собирать урожай. Первыми созрели овощные культуры открытого грунта – салат и капуста.

«Первой к работам приступила агрофирма «КРиММ» Упоровского района. Здесь на сегодня в общей сложности убрано салатов с площади 3,2 гектара. Урожайность хорошая — 180 центнеров с гектара. Прямо с поля на прилавки уже начал поступать свежий салат сортов «Романо», «Айсберг», «Батавиа». Одновременно на полях предприятия идет выборочная уборка капусты. Этого овоща также убрано с площади 3,2 гектара. Весомую урожайность — сразу 526 центнеров с гектара — дает в настоящее время сорт «Адема». Кстати, хозяйки ценят этот сорт за вкус и компактные головки, которые удобно резать для приготовления блюд. Производителей же он радует устойчивостью к растрескиванию, а кроме того, в поле он может сохраняться до 4 недель. Капуста свежего урожая уже начала поступать на прилавки торговых сетей, а также отгружается региональным покупателям», - рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

В регионе предстоит собрать более одной тысячи гектаров овощей открытого грунта – тюменские аграрии выращивают морковь, капусту, свеклу, лук, салаты.


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16 июля в 22:56, просмотров: 127, комментариев: 0
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