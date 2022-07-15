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Россия отменила ковид-ограничения на пересечение границы

Россия отменила с 15 июля ковид-ограничения на пересечение границы

Россия отменила ковид-ограничения на пересечение границы
pixabay.com

В России с 15 июля отменили ограничения на пересечение границы, введенные в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Снятие ограничений не предполагает отмену необходимости предъявления иностранцами отрицательного ПЦР-теста при въезде в Россию, уточнили в МИД страны. Исключение составляют граждане Белоруссии.

Напомним, 14 июля Россия сняла ограничения на прибытие в страну воздушным либо морским транспортом, но сохранялись ограничения на въезд по суше. Со 2 июля Роспотребнадзор отменил последние ковид-ограничения, в частности требование носить маски и запрет на работу общепита в ночное время.

«При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», - отметили в ведомстве.

Накануне, 14 июля, в федеральном Роспотребнадзоре подтвердили рост заболеваемости коронавирусом в стране. Людям с хроническими заболеваниями и пожилым рекомендовали соблюдать масочный режим.


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Сегодня в 13:43, просмотров: 112, комментариев: 0
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