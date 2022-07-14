В ТРЦ и на набережной Тюмени работают промоточки по сбору идей для создания концепции межвузовского кампуса

В Тюмени работает шесть промоточек по сбору идей для создания концепции межвузовского кампуса. Промоутеры работают в ТРЦ «Кристалл», ТЦ «Галерея Вояж» и на набережной реки Туры с 15:00 до 21:00 — в будние дни, с 13:00 до 21:00 — в выходные. Участие может принять любой желающий до 29 июля, сообщается в официальной группе региона.

«Кампус - не просто общежитие и образовательная площадка, он должен стать общественным местом. И именно поэтому мы собираем идеи от горожан. Узнаем, какие виды активностей, визуальная составляющая там должны быть. Например, кто-то уже предложил построить внутри оранжерею. Нам важно сделать так, чтобы кампус стал местом притяжения для жителей и гостей города», — рассказал куратор молодежных пространств Тюменской области, организатор работы промо-групп Илья Титов.

Оставить свое предложение можно также на сайте тюменскийкампус.рф. К обсуждению проекты приглашены жители Тюменской области, Югры и Ямала.

Напомним, на этой неделе губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о запуске проекта мирового уровня – Межвузовского кампуса.

«В новых экономических реалиях нужно искать мощные драйверы развития и роста для всего региона. Мы в Тюменской области всегда делали ставку на человеческий капитал. Главная наша сила – активная молодежь. Строительство межвузовского кампуса позволит привлечь лучших студентов со всей страны, даст толчок к развитию высокотехнологичной промышленности», – отмечал глава региона.