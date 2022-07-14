Путин поручил «привести в нормативное состояние» российские дороги к 2028 году

Не менее 85% опорной сети российских дорог должно быть приведено «в нормативное состояние» к 2028 году. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросам дорожного строительства, которое состоялось 2 июня.

«Считаю, что с учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны мы можем и должны поставить более амбициозную задачу», — сказал тогда президент. По его словам, дороги нужно обустроить не только точечно, в крупных городах и агломерациях, а повсеместно, поскольку у государства есть для этого возможности и ресурсы, пишет РБК.

Правительству поручено до 15 июля утвердить план дорожного строительства на 2023–2027 годы. Он в том числе должен предусматривать: