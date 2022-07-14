Санврачи подтвердили рост заболеваемости коронавирусом в России

В России вновь растет заболеваемость коронавирусом. В связи с этом людям с хроническими заболеваниями и пожилым необходимо соблюдать масочный режим. Об этом журналистам сообщил представитель пресс-службы Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания с участием главы ведомства Анны Поповой. Также гражданам «не рекомендуется пренебрегать базовыми мерами предосторожности» и рекомендуется пользоваться антисептическими средствами. Сохраняется и рекомендация по прохождению ревакцинации против ковида раз в полгода, пишут «Ведомости».

В России показатель заболеваемости коронавирусом к 13 июля вырос на 8,2% по сравнению с предыдущей неделей и сейчас на 6% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

По словам Анны Поповой, подъем заболеваемости связан с распространением новых подвариантов штамма омикрон, для которых «характерна большая трансмиссивность» (способность к передаче). Тем не менее ввод каких-либо противоэпидемических ограничений «не требуется», отметила глава Роспотребнадзора, поскольку заболевание «протекает мягче, чем вызванное штаммами «Альфа» или «Дельта».