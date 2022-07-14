Загорать можно – купаться нет. Жителям Сургута напомнили про запрет

Ни в одном из водоемов, расположенных на территории Сургута, купаться нельзя. Согласно ежегодным лабораторным исследованиям Поспотребнадзора, открытые водоемы города не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям водным объектам. Об этом сообщается на сайте администрации.

В Сургуте утвержден перечень мест массового отдыха населения на водных объектах: река Сайма в районе парка «За Саймой» и река Черная, расположенная по ул. Аэрофлотской в районе НСТ «Рассвет-60. Однако купаться в этих водоемах нельзя. На пляжах можно только отдыхать и загорать, подчеркивают в пресс-службе мэрии города.

«Вдоль берегов водных объектов, а также в парковых и лесных зонах, где располагаются водные объекты, установлены предупредительные знаки о запрете купания […] Запрещается купание в местах, где выставлены специальные информационные знаки с предупреждающими и запрещающими надписями», - говорится в сообщении пресс-службы.

Нарушение установленных требований влечет предупреждение или наложение штраф от 100 до 500 руб.

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