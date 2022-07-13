16+
Логотип Сиапресс
USD  58,8541   EUR  58,7643  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюмени собрали круглый стол, чтобы обсудить изменения федерального закона о бухгалтерском учете

Тюменские эксперты принимают участие в разработке изменения закона о бухгалтерском учете

​В Тюмени собрали круглый стол, чтобы обсудить изменения федерального закона о бухгалтерском учете
Фото: admtyumen.ru

Регионам необходимо принимать активное участие в разработке изменений законодательства о бухгалтерском учете. Убежденность в этом высказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, приветствуя участников круглого стола «Вопросы совершенствования законодательства в области бухгалтерского учета».

«Для страны это вопрос не праздный, поскольку наша финансовая система долгое время находилась под влиянием международных стандартов. Это принципиальный стратегический вопрос. Поэтому необходимо, чтобы регионы приняли активное участие в разработке изменений законодательства о бухгалтерском учете», – сказал Павел Белявский.

Круглый стол был организован в Тюмени по инициативе заместителя председателя Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, первого заместителя руководителя ЦИК «Единой России» Натальи Орловой. В мероприятии приняли участие практические работники бухгалтерской сферы, депутаты регионального парламента, представители правительства области, ученые.

Закон о бухгалтерском учете был принят в России двадцать лет назад. Тюменские эксперты считают, что следует законодательно закрепить разделение бухгалтерского учета по профилям: банковский учет, учет в бюджетных организациях, учет в коммерческих организациях и учет в некоммерческих и небюджетных организациях. Также поступили предложения по развитию системы профессионального бухгалтерского образования.

«Подобные круглые столы уже прошли в ряде регионов страны. Именно на региональном уровне мы получаем лучшие инициативы, которые в дальнейшем будут работать в масштабе всей страны. Тюменские эксперты обозначили проблему, которая не поднималась ни в одном другом регионе. Их инициатива по поводу порядка исправления налоговых проверок и отражения в бухгалтерском учете имеет очень большое значение», – подвела итоги встречи Наталья Орлова.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:15, просмотров: 67, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Наталья Комарова оценила запасы нефти в ХМАО 794
  2. ​В Тюмени построят Межвузовский кампус мирового уровня 750
  3. ​Школа программирования Тюмени объявила набор на курсы «Программирование на языке Python для анализа данных» 665
  4. ​Слёт успешных предпринимателей соберет в Тюмени бизнесменов со всего мира 629
  5. Бизнесмен из Сургута сбил насмерть двух женщин в Подмосковье 545
  6. Детсады и больницы эвакуировали в Нижневартовске из-за сообщений о минировании 434
  7. У югорских супругов нашли паспорта граждан Канады, возбуждено уголовное дело 361
  8. В ХМАО выросло суточное число новых заболевших ковидом 338
  9. ​Сургутянин Арсен Гаджиев взял серебро Всероссийской универсиады по боксу 330
  10. В Кондинском районе утонул ребенок: его тело искали эхолотом 264
  1. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 2891
  2. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 2103
  3. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 2070
  4. У кого что болит 1774
  5. В Сургуте откроют новый парк развлечений 1728
  6. Подрядчик, строящий набережную в центре города, стал фигурантом уголовного дела 1614
  7. Кондаковы 1572
  8. В Сургуте утром 9 июля перекроют дороги ради Курбан-Байрама 1528
  9. ​Сургут лидирует в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 1410
  10. ​Три ребенка утонули в ХМАО за выходные 1399
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6824
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6572
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 4711
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3614
  5. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 3299
  6. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3220
  7. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3123
  8. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3063
  9. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 2891
  10. Получить в морду за пирсинг 2761

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика