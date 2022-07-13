Тюменские эксперты принимают участие в разработке изменения закона о бухгалтерском учете

Регионам необходимо принимать активное участие в разработке изменений законодательства о бухгалтерском учете. Убежденность в этом высказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, приветствуя участников круглого стола «Вопросы совершенствования законодательства в области бухгалтерского учета».

«Для страны это вопрос не праздный, поскольку наша финансовая система долгое время находилась под влиянием международных стандартов. Это принципиальный стратегический вопрос. Поэтому необходимо, чтобы регионы приняли активное участие в разработке изменений законодательства о бухгалтерском учете», – сказал Павел Белявский.

Круглый стол был организован в Тюмени по инициативе заместителя председателя Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, первого заместителя руководителя ЦИК «Единой России» Натальи Орловой. В мероприятии приняли участие практические работники бухгалтерской сферы, депутаты регионального парламента, представители правительства области, ученые.

Закон о бухгалтерском учете был принят в России двадцать лет назад. Тюменские эксперты считают, что следует законодательно закрепить разделение бухгалтерского учета по профилям: банковский учет, учет в бюджетных организациях, учет в коммерческих организациях и учет в некоммерческих и небюджетных организациях. Также поступили предложения по развитию системы профессионального бухгалтерского образования.

«Подобные круглые столы уже прошли в ряде регионов страны. Именно на региональном уровне мы получаем лучшие инициативы, которые в дальнейшем будут работать в масштабе всей страны. Тюменские эксперты обозначили проблему, которая не поднималась ни в одном другом регионе. Их инициатива по поводу порядка исправления налоговых проверок и отражения в бухгалтерском учете имеет очень большое значение», – подвела итоги встречи Наталья Орлова.