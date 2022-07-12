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​Школа программирования Тюмени объявила набор на курсы «Программирование на языке Python для анализа данных»

Тюменцев приглашают обучиться программированию на языке Python

​Школа программирования Тюмени объявила набор на курсы «Программирование на языке Python для анализа данных»
Фото: admtyumen.ru

Школа программирования Тюмени ведет набор группы по направлению «Программирование на языке Python для анализа данных». Курс продет с 18 июля по 8 сентября.

«Для начала обучения по этому направлению достаточно иметь базовые навыки работы на компьютере, аналитическое мышление и познания в математике. Дни проведения занятий: понедельник, среда и четверг. Время: с 19:30 до 21:45. Заявки принимаются до 17 июля. Выпускники этого курса получат возможность пройти собеседование в компании ООО «ОКАС», где разрабатывают и изучают нейросети и искусственный интеллект для решения множества задач. Для подачи заявки переходите по ссылке на официальный сайт Школы», - сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.

Отметим, что в Школе программирования можно получить знания по востребованным языкам программирования, чтобы использовать их под потребности ИТ-компаний.

«Все программы обучения составляются с учетом потребностей организаций, которые могут предложить рабочие места для выпускников. Ученики Школы программирования впоследствии могут участвовать в хакатонах Школы и получать денежные призы. В последнем онлайн-хакатоне победители получили 75 тысяч рублей», - добавили в департаменте.


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Сегодня в 18:03, просмотров: 90, комментариев: 0
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