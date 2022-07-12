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В России обнаружили первый случай заражения оспой обезьян

Россиянин привез обезьянью оспу из Европы

В России обнаружили первый случай заражения оспой обезьян
Фото: siapress.ru

Отмечается, что пациент сейчас изолирован и находится в инфекционном отделении больницы. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы жизни нет.

«Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один. Все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», – сообщили в ведомстве.

Оспа обезьян – вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны. По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тысяч случаев инфицирования. Ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян.


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Сегодня в 12:53, просмотров: 51, комментариев: 0
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