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Предприятия Тюменской области наращивают производство продуктов питания

​В Тюменской области выросло производство мясной, молочной и хлебопекарной продукции

Предприятия Тюменской области наращивают производство продуктов питания
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области выросло производство мясной, молочной и хлебопекарной продукции. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. По словам главы региона, росту производства продуктов питания способствуют оказываемые меры поддержки.

«Тюменские предприятия наращивают производство важнейших продуктов питания. К примеру, за 5 месяцев в регионе произведено почти 13 тысяч тонн мяса, примерно на 5% больше, чем в прошлом году за это же время. Растут объемы у производителей кисломолочной продукции, сыроваров, мукомолов и пекарей. Этому способствуют региональные и федеральные меры господдержки. Например, хлебопекарным предприятиям компенсируем часть затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Размер субсидии мы увеличили с двух до двух с половиной тысяч рублей за тонну продукции», - написал Александр Моор в телеграм-канале.

В пресс-службе главы региона добавили, что предприятия изготовили 355,5 тубы мясных или мясосодержащих консервов (на 35 % больше, чем за аналогичный период 2021 года), объем производства мясных полуфабрикатов также увеличился и превысил 14 тысяч тонн, производство кисломолочной продукции выросло на 5,7 процента и составило 15,7 тысячи тонн, кондитерских изделий тюменские производители выпустили на 10,6 процента больше – 6,4 тысячи тонн.

Также губернатор напомнил условия, по которым предприятия могут получить компенсацию. Для этого бизнесмены должны продавать свою продукцию по фиксированным ценам. «Таким образом, благодаря нашей поддержке выигрывают и предприниматели, и потребители», - резюмировал глава региона.


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Сегодня в 19:13, просмотров: 34, комментариев: 0
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