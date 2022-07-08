Преемник «Макдоналдса» сообщил о дефиците картофеля

В некоторых ресторанах «Вкусно и точка» (бывшем «Макдоналдсе») не будет картошки фри. Это связано с тем, что прошлый год «в России стал неурожайным» для тех сортов, что использовали рестораны. Также в ряде заведений может быть недоступен картофель по-деревенски, сообщили в пресс-службе компании.

«2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети. В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России», — объяснили в компании РБК.

«Вкусно — и точка» — преемник российской сети ресторанов «Макдоналдс», которая решила уйти с российского рынка в мае. Первые заведения сети открылись в июне в Москве. Уже разгорелось несколько скандалов, связанных с качеством еды. В частности, посетители обнаружили в ресторанах булки с плесенью.