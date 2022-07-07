Борис Джонсон покидает пост премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он заявил, что будет выполнять свои обязанности, пока на должность не назначат нового человека. Джонсон также подчеркнул, что процесс выбора должен начаться сейчас.

Ранее Джонсон отказался покидать пост, несмотря на соответствующие призывы правительства и уход оттуда более 50 чиновников. 6 июля резиденцию премьера посетила правительственная делегация, которая попросила его «уйти с достоинством», а не через вотум недоверия. Джонсон в ответ на это заявил, что намерен «продолжить борьбу».

Борис Джонсон с 2008-го по 2016 год занимал пост мэра Лондона. С 2016-го по 2018 года он работал министром иностранных дел Великобритании, а в 2019 году стал премьер-министром страны, сменив на этом посту Терезу Мэй.