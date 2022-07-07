Чемодан, набитый советскими рублями, продает югорчанин за 11 тысяч рублей

Житель Нижневартовска решил продать за 11 тысяч рублей чемодан с советскими рублями. Объявление он разместил на портале Avito.

«Дипломат СССР с ключами (две штуки), новый. Деньги СССР, оригинал. Общая сумма – 33 000 рублей. Бандерольки на пачках с деньгами, порванные части на сгибах склеены скотчем», – говорится в сообщении.

В качестве бонуса автор объявления предложил журнал «Вокруг света» полувековой давности.

Ранее житель Радужного решил разбогатеть с помощью монеты «Сто лет со дня рождения Ленина». Нумизмат выставил монету на продажу на Avito, причем оценил ее в 5 млн руб.