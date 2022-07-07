16+
Логотип Сиапресс
USD  62,9110   EUR  64,3260  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Более 2000 безработным Тюменской области помогли открыть свое дело

В Тюменской области дают деньги безработным на открытие бизнеса

​Более 2000 безработным Тюменской области помогли открыть свое дело
Фото: admtyumen.ru

Службы занятости Тюменской области продолжают оказывать меры поддержки предпринимательской инициативы граждан, оказавшихся без работы. Работа ведется с 20212 года. За это время собственное дело открыли более 2000 безработных граждан.

Об очередной истории успеха рассказали в департаменте труда и занятости региона:

«Житель Уватского района признаётся, что всегда мечтал заниматься собственным делом, которое бы приносило ему не только удовольствие, но и стабильный доход. Станислав автослесарь по образованию. Узнав об услуге содействия самозанятости, сразу изъявил желание реализоваться в качестве предпринимателя. И сегодня уже успешно оказывает жителям родного посёлка Туртас и Уватского района услуги по программированию, диагностике и ремонту автомобильного оборудования. На полученные финансовые средства Станислав приобрёл необходимое диагностическое оборудование и программное обеспечение».

Чтобы получить средства необходимо подготовить бизнес-план с подробными расчетами и описанием производственного процесса, обосновать его экономическую целесообразность и получить одобрение рабочей группы по содействию занятости населения. Максимальный размер финансовой помощи при государственной регистрации – 192 тысячи рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:05, просмотров: 41, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На старт возведения второго моста через Обь приехал полпред УрФО 819
  2. Мэр Сургута оценил важность строительства второго моста через Обь 781
  3. Сургутянка потребовала 75 тысяч рублей за травму ребенка в ТРЦ 774
  4. В Сургуте приступили к строительству второго моста через Обь 736
  5. ​Наталья Комарова провела открытую работу над ошибками в прямом эфире 656
  6. ​В Ханты-Мансийске благоустроят пять природных источников 646
  7. На Зоофестивале в Сургуте одна собака нашла себе новый дом 630
  8. Глава Сургутского района поделился впечатлениями о начале строительства второго моста через Обь 628
  9. ​Александр Моор: «Проблем с импортозамещением в дорожном строительстве нет» 424
  10. ​В Тюменской области объявлен спецконкурс грантов губернатора для СО НКО 407
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 3936
  2. Сургутянка грубо оскорбила мужчину из-за ролика с ее детьми 2050
  3. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 1945
  4. Недострой на «грэсовском пятачке» в Сургуте снесут уже в этом году 1847
  5. Снос сургутского ресторана «VIP 777» откладывается 1714
  6. ​Не скажем. Сургутнефтегаз определился с составом совета директоров 1667
  7. ​Отдельное здание для «Петрушки» не должно отвернуть от перепрофилирования «Авроры» и «Вершины» 1588
  8. ​За структурной реформой по объединению культуры и молодежной политики должна последовать реформа содержательная 1571
  9. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 1542
  10. ​Как бюджет Югры переживает кризис, что будет за продажу энергетиков детям и когда начнем перерабатывать мусор 1540
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6425
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6110
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 3936
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3731
  5. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3590
  6. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3035
  7. Что нового ждать в сургутской архитектуре и градостроительстве // Александр Коновалов 2865
  8. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2841
  9. ​Цены упали! 2840
  10. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2743

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика