16+
Логотип Сиапресс
USD  62,9110   EUR  64,3260  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сельские жители Тюменской области реализуют продукцию через сельскохозяйственные кооперативы

Выручка сельскохозяйственных кооперативов Тюменской области за год превысила 1,5 млрд рублей

​Сельские жители Тюменской области реализуют продукцию через сельскохозяйственные кооперативы
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области развиваются сельскохозяйственные кооперативы. Уже сегодня 72 процента сельских территорий охвачены их услугами.

«Через сеть потребительских кооперативов закупается до 90 процентов от общего объема молока, закупаемого у населения. По итогам за 2021 год кооперативами заготовлено 36,1 тыс. тонн молока, 1,8 тысяч тонн мяса, 168 тонн картофеля и овощей, 5 тонн дикоросов, оказано различных видов услуг более чем на 43 миллиона рублей. В целом за 2021 год суммарная выручка кооперативов составила 1527,2 млн рублей», - рассказали в департаменте агропромышленного комплекса региона.

В ведомстве добавили, что действующая в регионе система сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации обладает значительным кредитным портфелем – более 754,1 млн рублей: «Так, по итогам 2021 года кредитными кооперативами выдано 2020 займов на сумму 447,6 млн рублей. Средства направлены на развитие сельскохозяйственного производства и повышение его товарности. Средний размер займа составил 221,6 тыс. рублей. Членами кредитных кооперативов являются 10 тыс. субъектов малых форм хозяйствования, из них 95% граждане, ведущие личное подсобное хозяйство».

В регионе реализуется государственная поддержка развития сельского хозяйства по разным направлениям. «Осуществляемые мероприятия направлены на увеличение объемов заготовки и реализации продукции малых форм хозяйствования, укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и для замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам кооперативов. В 2021 году из средств областного и федерального бюджетов для субсидирования затрат кооперативов выделено 194,9 млн рублей», - сообщили в департаменте.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:39, просмотров: 75, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На старт возведения второго моста через Обь приехал полпред УрФО 819
  2. Мэр Сургута оценил важность строительства второго моста через Обь 781
  3. Сургутянка потребовала 75 тысяч рублей за травму ребенка в ТРЦ 774
  4. В Сургуте приступили к строительству второго моста через Обь 736
  5. ​Наталья Комарова провела открытую работу над ошибками в прямом эфире 655
  6. ​В Ханты-Мансийске благоустроят пять природных источников 646
  7. На Зоофестивале в Сургуте одна собака нашла себе новый дом 630
  8. Глава Сургутского района поделился впечатлениями о начале строительства второго моста через Обь 628
  9. ​Александр Моор: «Проблем с импортозамещением в дорожном строительстве нет» 424
  10. ​В Тюменской области объявлен спецконкурс грантов губернатора для СО НКО 407
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 3936
  2. Сургутянка грубо оскорбила мужчину из-за ролика с ее детьми 2050
  3. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 1945
  4. Недострой на «грэсовском пятачке» в Сургуте снесут уже в этом году 1847
  5. Снос сургутского ресторана «VIP 777» откладывается 1714
  6. ​Не скажем. Сургутнефтегаз определился с составом совета директоров 1667
  7. ​Отдельное здание для «Петрушки» не должно отвернуть от перепрофилирования «Авроры» и «Вершины» 1588
  8. ​За структурной реформой по объединению культуры и молодежной политики должна последовать реформа содержательная 1571
  9. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 1541
  10. ​Как бюджет Югры переживает кризис, что будет за продажу энергетиков детям и когда начнем перерабатывать мусор 1540
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6425
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6110
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 3936
  4. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3731
  5. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3590
  6. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3035
  7. Что нового ждать в сургутской архитектуре и градостроительстве // Александр Коновалов 2865
  8. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2841
  9. ​Цены упали! 2840
  10. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2743

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика