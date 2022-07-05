За июнь 76 тюменских школьников посетили летние смены в Центре робототехники

Центр робототехники и АСУ Тюменской области проводит летние смены для школьников. В июне 76 юных тюменцев поучаствовали в курсах. В проектной лаборатории ребята изучают 3D-моделирование, сборку 3D-принтера, работают с лазерным станком, кодят свои первые игры и программируют Arduino.

«Для записи на летние смены совсем не обязательно, чтобы ребенок был подготовленным и уже знал основы робототехники и программирования. Достаточно его желания и заинтересованности. Преподаватели смены проводят занятия в игровой форме, чтобы школьникам было интересно разбираться в сложных, на первый взгляд, механизмах и процессах», - рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Следующие курсы, на которые открыта запись, начнутся 11 июля.

«Соревновательная робототехника» (до 15.07) доступна для школьников 6-11 классов, «Робототехника» (до 22.07) – 7-11 классов.

Все занятия проходят в проектной лаборатории по адресу: ул. Республики, 142. Записаться можно на Навигаторе дополнительного образования Тюменской области.