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​МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком

МегаФон разработает для Магнитогорского металлургического комбината уникальную цифровую платформу

​МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком
Фото: ММК, МегаФон

МегаФон разработает для Магнитогорского металлургического комбината уникальную цифровую платформу, которая автоматизирует управление, контроль и анализ работы техники. Система объединит свыше тысячи единиц автотранспорта промышленного предприятия, от легковых до карьерных и погрузочно-разгрузочных машин, а также аккумулирует данные о перевозках, которые организуют подрядчики. Экономический эффект от запуска решения составит свыше 30 млн рублей ежегодно.

Соответствующее соглашение МегаФон и ММК подписали на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022 в Екатеринбурге.

«Впервые в России оператор связи переведет управление промышленным автопарком такого масштаба из ручного режима в цифровой. Интеллектуальные настройки программного комплекса позволят назначать оптимальный транспорт, подрядчиков и маршрут, смогут автоматически контролировать процессы, оставляя за человеком только корректирующие действия. Это поможет Магнитогорскому комбинату справляться с растущим объёмом работ и информации: за год предприятие перевозит около 300 тысяч тонн грузов, а интенсивность использования транспорта уже превышает 3 млн машино-часов», – поделился подробностями решения директор по национальным проектам МегаФона Руслан Габоев.

МегаФон разработает серию технологичных модулей под конкретные задачи предприятия. Так, на основе данных о качестве и сроках выполнения заказов, соблюдении маршрутов, простоях и скорости движения программа сможет самостоятельно оценивать эффективность водителей, а при помощи анализа сведений о состоянии автопарка – сформирует заявку на обслуживание, что позволит избежать простоя и убытков. Также будет разработан картографический реестр движения машин, в котором все участники процесса смогут контролировать этапы перевозки.

Платформа будет способна автоматически создавать путевые листы, накладные, заносить различные показатели перевозок. Кроме того, она автоматизирует такие трудоемкие ручные процессы, как создание отчетности по тендерам, заказам, аукционам, штрафам и задолженностям.

«На автоматизацию транспортно-логистической системы и бизнес-процессов комбината мы направим свыше 134 млн рублей. Это позволит на 30% снизить холостой пробег автотранспорта, уменьшить простои на линии до 7%, в два раза сократить время, уходящее на внутренние процессы, и существенно экономить на горюче-смазочных материалах. Помимо этого, решение поможет предупреждать поломки, напомнит о необходимости прохождения ТО, назначит наиболее качественного и выгодного перевозчика», – отметил Виктор Шишкин, директор ООО «Автотранспортное управление» (ГК ММК).

Для удобства сотрудников предприятия и повышения оперативности принятия решений МегаФон дополнительно адаптирует web-версию системы для работы на мобильных устройствах.

Вся передаваемая информация будет храниться в закрытом контуре ММК, что обеспечит конфиденциальность и безопасность данных.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 109, комментариев: 0
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