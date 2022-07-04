IKEA запустит онлайн-распродажу товаров в России с 5 июля

Распродажа товаров сети магазинов IKEA в России начнется 5 июля и продлится несколько недель, пока товары будут в наличии. Как сообщается на сайте компании, для покупки будут доступны как мелкие, так и крупногабаритные товары, например гардеробы и кухни. Сделать заказ через приложение не получится, скидок по карте IKEA Family и снижения цен на отдельные товары также не предусмотрено, предупредили в компании.

Кроме того, IKEA изменила географию доставки. Она будет доступна только там, где есть магазины компании: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и прилегающих к ним территорий (не более 50 км от города).

IKEA приостановила работу в России в начале марта. В середине июня компания объявила о намерении продать все четыре завода в стране и сократить их сотрудников.